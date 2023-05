Piazza Affari poco mossa. Europa in buon rialzo

S&P-500

(Teleborsa) -, sostenute dall'ottimismo dei politici statunitensi circa la possibilità di giungere ad un accordo che eviti il default degli USA.al contrario non riesce a cogliere l'ondata di acquisti e. mentre l'registra un incremento dello 0,39%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,077. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.956,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,63% e continua a trattare a 71,64 punti.Invariato lo, che si posiziona a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,30%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%, composta, che cresce di un modesto +0,25%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.368 punti.Senza direzione il(+0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,54%),(+3,34%),(+2,06%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.Seduta negativa per, che scende del 3,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,28%),(+7,22%),(+2,88%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,29%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.