Wall Street apre a due velocità

(Teleborsa) -, tornando a risentire delle incertezze relative alle negoziazioni sul tetto del debito, a dispetto dlelì'ottimismo mostrato ieri dal Presidente Joe Biden. Notizie contrastanti dal fornte corporate, dove i risutati di Wal-Mart sono stati oscurati dai numeri deludenti di Coiosco.Ilsta lasciando sul parterre lo 0,32%, mentre appare incolore l', che continua la seduta a 4.157 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,45%); pressoché invariato l'(+0,04%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,55%),(+0,54%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-0,79%),(-0,74%) e(-0,70%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,05%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.scende dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Al top tra i, si posizionano(+4,02%),(+2,32%),(+1,35%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.