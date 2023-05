Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -, scontando ancora le incertezze relative ai, a dispetto dell'ottimismo mostrato dal Presidente Biden e dal Presidente della Camera McCarthy.Pesano anche i, che sembrerebbero segnalare che la fase restrittiva del tassi non è finita, anche se i dati macroeconomici visti oggi, come ied il lsembrerebbero confermare una recessione.Ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.171 punti. In denaro il(+1,25%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,42%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,53%),(+1,45%) e(+0,68%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,88%),(-0,77%) e(-0,73%).Al top tra i(+2,53%),(+1,34%),(+1,17%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.Al top tra i, si posizionano(+10,25%),(+8,42%),(+5,96%) e(+5,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,19%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,89%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,75%.