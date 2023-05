Borsa di Tokyo guida l'Asia in rialzo

Nikkei 225

(Teleborsa) - Borse asiatiche chiudono in positivo trainate da Tokyo, che ha evidenziato una buona performance, portandosi ai massimi dall'era della bolla speculativa del 1990. A sostenere i mercati asiatici ha contribuito la performance positiva di Wall Street, che scommette sull'innalzamento del tetto del debito USA, controbilanciando le preoccupazioni di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed.Bene la Borsa di Tokyo, con ilin vantaggio per la quinta sessione consecutiva in rialzo dello 0,87%, mentre il Topix ha registrato un più modesto incremento dello 0,18%. In rialzo anche(+0,71%).Le borse cinesi sono apparse più caute, conin calo dello 0,43&, mentre è incolore(+0,09%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, mostra una variazione negativa(-1,23%).Sulla parità(-0,16%); in moderato rialzo(+0,57%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento per l'è pari 0,4%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.