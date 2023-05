Eventi e scadenze del 19 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Il titolo della XXXV edizione del Salone internazionale del Libro è "Attraverso lo specchio". Ci saranno oltre 1400 eventi, incontri e dibattiti. Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura- La Camera dei deputati sarà presente alla XXXV Edizione del Salone internazionale del Libro, che si svolgerà a Torino, presso lo stand del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Oltre alla distribuzione della Costituzione e di materiale informativo sull'attività della Camera e sulle sue sedi, è stato predisposto un calendario di incontri e approfondimenti su temi istituzionali rivolto a studenti, docenti e cittadini- Danimarca e Lituania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Festival nazionale dedicato alla mobilità sostenibile per fare il punto sulla transizione ecologica con dibattiti, talk e case history nazionali ed europee. L'evento, che si svolge a Padova, è rivolto a addetti ai lavori e stakeholder della green mobility, imprese, amministratori pubblici, istituzioni, ma anche appassionati e interessati al tema- L’obiettivo del Festival, che si svolge a Pisa, è condividere lo stato dell'arte della ricerca più avanzata e delle applicazioni della robotica e dell'intelligenza artificiale in relazione a temi come medicina, ingegneria, agricoltura, cinema, arte e cultura, commercio e industria- Bollettino economico- Si svolge a Hiroshima, in Giappone, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e UE- Il 2° Forum internazionale Verso Sud: "La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo", è realizzato da The European House – Ambrosetti. Saranno presenti Ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia e i principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo. Presenti Adler, Coldiretti, Edison, Gruppo FS Italiane, Intesa Sanpaolo, Mediocredito Centrale, Gruppo MSC, e i Ministri Fitto e Pichetto Fratin- Irlanda e Slovacchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Malta e Portogallo - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Primo evento della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi. Si svolge a Milano e sarà focalizzato sul family business, investimenti sostenibili e settore del lusso. Tra gli interventi: l'AD di Dolce & Gabbana, i Presidenti di Pitti Immagine, Altagamma, Dompè Farmaceutici, Assolombarda e ICE, i ministri Giorgetti (in video collegamento), Santanché e il Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi10:00 -- L'iniziativa, promossa dal Ministero degli Affari Esteri con ICE Agenzia e Amazon, mira a sostenere e valorizzare il nostro Made in Italy. Tra gli interventi, i Ministri Lollobrigida e Urso, il Vice Presidente del Consiglio Tajani e il Presidente ICE. L'evento si terrà alla Farnesina15:00 -- Visita del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al Santuario della Spogliazione e alla tomba del Beato Carlo Acutis, ad Assisi- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio