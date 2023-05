Mercato americano chiude positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

Intel

Salesforce

Nike

Microsoft

Procter & Gamble

United Health

Merck

Coca Cola

Netflix

Synopsys

Copart

Cadence Design Systems

PDD Holdings

JD.com

T-Mobile US

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, dopo aver scelto l'ottimismo e confortato dai positivi risultati di Wal Mart, che hanno controbilanciato le indicazioni negative di Cisco. Sul fronte debito le trattative procedono spedite. Ilha messo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.In netto miglioramento il(+1,81%); come pure, in rialzo l'(+1,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,06%),(+1,79%) e(+1,54%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,81%),(+1,88%),(+1,62%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.(+9,22%),(+8,65%),(+7,77%) e(+6,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,30%.In perdita, che scende del 4,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,40%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.