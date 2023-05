Piazza Affari guida al rialzo le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che in generale mostra no oggi una discreta performance, di riflesso alle speranze per un rapido accoro al Congresso USA sull'innalzamento del tetto del debito.sono giunte anche dal, mentre ilconferma ancora una politica tendenzialmente restrittiva a causa dell'inflazione.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,52%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,30%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,44%, eavanza dello 0,66%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,01%.Guadagni frazionali per il(+0,57%); come pure, in rialzo il(+0,9%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,25%.Piccola perdita per, che scambia con un +3,28%.Decolla, con un importante progresso del 2,54%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,39%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende del 2,12%.Tentenna, che cede lo 0,83%.di Milano,(+3,31%),(+2,79%),(+2,60%) e(+2,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,26%.In evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,09%.