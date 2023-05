Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che termina l'ultima seduta della settimana facendo, che comunque registra una giornata positiva. Gli investitori non sono stati impensieriti dal fatto che, dopo la chiusura dei mercati USA, si pronuncerà, attualmente a un passo da junk, a Baa3 con outlook negativo.Il, dopo aver chiuso la seduta di ieri ai massimi del 2023, è salito ancora e ha, superando il record precedente del novembre 2021. Ad aiutare il sentiment di tutte le Borse sono i segnali di progresso nei negoziati sul tetto del debito degli Stati Uniti.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. L', in aumento (+0,81%), raggiunge 1.974,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%.Si riduce di poco lo, che si porta a +183 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,26%.avanza dello 0,69%, piatta, che tiene la parità, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,05% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 29.665 punti. Positivo il(+0,79%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,4%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,40%.avanza del 3,07%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,49%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -2,01%. Debole, che registra una flessione dello 0,75%. Giù anche, che registra un -0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,24%),(+3,18%),(+3,00%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,71%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,38%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,18%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.