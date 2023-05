Wall Street poco mossa, continuo focus su accordo debito USA

Foot Locker

(Teleborsa) -, sostenuti dall'ottimismo per il fatto che unpossa essere raggiunto durante il fine settimana. Già negli scorsi giorni il sentiment era migliorato per questo motivo, con gli investitori che hanno monitorato i progressi nei colloqui tra i legislatori statunitensi per tutta la settimana. "Le, mentre i mercati si muovono lateralmente e sembra che sia diffusa la consapevolezza che, alla fine dei conti, l'amministrazione statunitense non potrà permettersi di andare in default sul proprio debito e di creare scompiglio nel sistema finanziario globale", fa notare Mark Dowding, Fixed Income CIO di RBC BlueBay.Negli Stati Uniti oggi ilè privo di indicatori rilevanti, e gli operatori hanno gli occhi puntati sul discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.Ieri,(Dallas Fed) ha detto che a suo avviso non c'è ancora evidenza sufficientemente convincente di calo dell'inflazione.(St Louis Fed) ha detto che parteciperà alla prossima riunione con "una mente aperta", ma ha ribadito la propria posizione secondo cui tassi più elevati sarebbero un'assicurazione contro i rischi di un’inflazione persistentemente elevata.(membro del Board) ha detto che ci potrebbero essere argomenti per alzare i tassi, ma ha sottolineato anche che la crescita sta rallentando per via della restrizione monetaria.Sul fronte delleha rivisto al ribasso la guidance per l'intero anno fiscale dopo una trimestrale deludente,ha alzato le stime di profitto annuale grazie alle condizioni di mercato favorevoli,ha tagliato la guidance dell'esercizio e reso noto di aver riceve un avviso di delisting da NYSE.Tra leuscite prima della campanella, il CEO di Morgan Stanley, James Gorman, ha detto agli azionisti che la società probabilmente nominerà il suo prossimo amministratore delegato nei prossimi 12 mesi.Per quanto riguarda lebeneficia del fatto che Evercore ISI ha iniziato la copertura con una raccomandazione outperform, mentreha ricevuto un upgrade a overweight daSosta intorno alla parità la, con ilche si attesta a 33.586 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 4.211 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,31%).