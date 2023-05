Agrifood, Rottigni (Intesa SP): Italia seconda in UE per incidenza su PIL

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(ca 4%) e unnel suo complesso che, dopo il(oltre, segna nelunatendenziale del". Lo ha dettoResponsabile della Divisione International Subsidiary Banks diche oggi è intervenuto all’inaugurazione dellala più importante fiera agricola dell’Europa sud-orientale, alla presenza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,deldi altre, quota che sale alse consideriamo l’intero agrifood e dà occupazione a circa un sesto della forza lavoro complessiva. Va poi rilevata un’intonazione fortemente positiva dell’export agroalimentare, in crescita nel 2022 di oltre il 20% . Nel campo dell’agri-tech e dell’esportazione di macchinari agricoli, un settore in cui siamo il secondo fornitore della Serbia,ha proseguito.“Ilrisorse economiche e professionali per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi, con particolare attenzione all’agribusiness e allo sviluppo di una filiera agricola“InIntesa Sanpaolo ha sviluppato competenze altamente qualificate e servizi su misura per il settore agricolo e in particolare, grazie alle competenze e alle professionalità della Divisione Banche dei Territori, guidata da. Anche indove siamo attivi dal 2005 con Banca Intesa Beograd, prima banca del Paese e autentico motore dell’economia locale e delle relazioni tra imprese serbe e italiane, siamo fortemente impegnati nel finanziare la produzione agricola e agroalimentare, che rappresenta ile riserviamoper i"Iil Gruppo Intesa Sanpaolo supporta la crescita sostenibile dell’agri-food avvalendosi in chiave sinergica delle risorse tecniche e professionali della Direzione Agribusiness. Anche per il settore dell’agri-food abbiamo avviato con successo il Programma Sviluppo Filiere, già attivo da tempo in Italia, grazie al quale le pmi di Paesi quali la Serbia beneficiano delle condizioni di accesso al credito delle imprese maggiormente strutturate a capo delle filiere stesse". ha concluso Rottigni.