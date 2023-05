Borse europee deboli. Dividend day a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità sotto il peso oggi dello stacco del dividendo per ben 61 società quotate, per un totale di oltre 16 miliardi di euro ed un impatto sulla performance del FSTE MIB stimato all'1,27%.Nella giornata di oggi sono ben 19 delle 40 blue chips del FTSE MIB protagoniste. Tra le altre, in particolare, si tratta di Intesa Sanpaolo, Azimut, Banca Generali, Eni, A2A, Unipol ed Italgas.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081. L'attenzione degli investitori è ancora puntata alle trattative politiche per alzare il tetto al debito negli Stati Uniti ed evitare il default. Stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.978,5 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 71,71 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +181 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,22%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Debole Piazza Affari con ilche scambia a 27.482 punti.di Milano, troviamo(+4,16%),(+3,18%),(+2,82%) e(+2,31%).Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.di Milano,(+4,45%),(+2,96%) che ha siglato un accordo sugli NPL con Mediobanca . Bene inoltre(+2,62%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,20%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,02%.Tentenna, che cede lo 0,82%.