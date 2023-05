Borse europee deboli, FTSE MIB in ribasso per effetto cedole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, ad eccezione dell'IBEX che sovra-performa beneficiando del recupero dei bancari iberici. Il sentiment è cauto, visto che non ci sono stati passi avanti nelle. Il FTSE MIB ha registrato la performance peggiore, risentendo dello stacco del dividendo di diverse società appartenenti all'indice, che ha pesato per l'1,27% sull'andamento odierno.Pochi spunti dai: l'indice di fiducia dei consumatori della Commissione europea di maggio è risultato in modesto miglioramento . Invece, la produzione nelle costruzioni è tornata a calare a marzo dopo due mesi di espansione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.974,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,02 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +184 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,30%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,18%, e resta vicino alla parità(-0,18%).Sessione negativa per, con ilche lascia sul parterre lo 0,76%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.435 punti. Negativo il(-0,99%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,92%. Chiude in rialzo, evidenziando un incremento del 2,31%. Sostenuta, con un guadagno dell'1,87%. Positiva, che mostra un incremento dell'1,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,39%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,60%),(+4,38%),(+3,81%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.scende dell'1,99%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,22%.