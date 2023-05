Ironwood Pharma acquisisce VectivBio per 1 miliardo di dollari

Ironwood Pharmaceuticals

VectivBio

(Teleborsa) -ha stipulato una 17 dollari per azione in una transazione interamente in contanti con un corrispettivo totale di circa, al netto della liquidità e del debito di VectivBio. Entrambe le società sono quotate al Nasdaq.Il prezzo di acquisto rappresenta undell'80% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni nei 90 giorni di negoziazione precedenti.Con s, VectivBio è un'azienda biotecnologica in fase clinica focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di trattamenti per condizioni gravi e rare, tra cui la sindrome dell'intestino corto con insufficienza intestinale (SBS-IF) e malattia acuta da rigetto (GvHD).Come parte dell'accordo, Ironwood acquisirà ildi VectivBio, che secondo Ironwood potrebbe raggiungere un picco di vendite nette di 1 miliardo di dollari.