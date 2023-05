Wall Street contrastata con nuovo round di trattative sul debito

Ironwood Pharma

(Teleborsa) -, con l'. Oggi non ci sono, mentre nel corso della settimana indicazioni importanti arriveranno dai verbali della riunione del FOMC di maggio e dai PMI flash di maggio.Sul fronte dell'ha annunciato che intende acquistareper 1 miliardo di dollari, mentre Chevron dovrebbe acquisireper 7,6 miliardi di dollari in una transazione interamente in contanti.Nelha detto che il suo margine d'interesse (NII) dovrebbe aumentare di 3 miliardi quest'anno grazie all'acquisto degli asset di First Republic Bank, mentreha annunciato la vendita a sconto di 2,6 miliardi di dollari di prestiti immobiliari.Tra i titoli interessati dalleci sono(con UBS che è passata a Buy da Hold),(con Williams Trading che è passato a Sell da Hold),(con Loop Capital che è passato a Hold da Buy).Per quanto riguardasui titoli,soffre la decisione della Cina di impedire al produttore di chip statunitense di vendere chip di memoria alle principali industrie nazionali, mentreè stata multata per 1,2 miliardi di euro dalle autorità di regolamentazione della privacy dell'UE per la gestione delle informazioni degli utenti.Ilsta lasciando sul parterre lo 0,29%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.198 punti. In moderato rialzo il(+0,35%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,1%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Il settore, con il suo -1,30%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,36%),(+1,32%),(+0,89%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,77%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,47%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.scende dell'1,89%.(+8,31%),(+5,76%),(+5,61%) e(+4,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%. Calo deciso per, che segna un -2,35%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,29%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,03%.