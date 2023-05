Chiudono in negativo gli Eurolistini

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Banca MPS

Tenaris

Generali Assicurazioni

Ferrari

Pirelli

Iveco

Campari

Industrie De Nora

Saras

Juventus

Seco

doValue

Sesa

Mutuionline

Fincantieri

(Teleborsa) -. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l', mentre resta da sciogliere il nodo del tetto del debito negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.966,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,98%.Sulla parità lo, che rimane a quota +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,31%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,44%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,50% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.286 punti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,59%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,15%.avanza dell'1,44%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,34%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,31%.Resta vicino alla parità(-0,16%).Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+3,21%),(+2,92%),(+2,52%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,28%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,45%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,11%.