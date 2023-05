Debole Wall Street. Focus su tetto debito e banche centrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

informatica

sanitario

Chevron

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Home Depot

Visa

Intel

Walt Disney

McDonald's

Moderna

Broadcom

Walgreens Boots Alliance

Seagen

Zoom Video Communications

Align Technology

IDEXX Laboratories

Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Rimane il rebus sulle mosse delle banche centrali. Sul fronte macro preoccupano i dati europei sull'attività manifatturiera, peggiorata nel mese di maggio. Vendite sui titoli della moda, in rialzo i petroliferiWall Street si conferma debole a metà seduta mentre resta da sciogliere il nodo del tetto del debito negli Stati Uniti. Intanto gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali alla luce dei segnali contrastanti in arrivo dall'economia. Preoccupano, infatti, i dati europei sull'attività manifatturiera, peggiorata nel mese di maggio, stessa cosa dall'altra parte dell'oceano: l'indice S&P Global PMI manifatturiero si è attestato in zona contrazione.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.204 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.165 punti. Negativo il(-0,82%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,52%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,16%),(-0,99%) e(-0,98%).del Dow Jones,(+3,16%),(+2,29%),(+1,58%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.Tentenna, che cede l'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,87%),(+2,03%),(+1,58%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,04%.Scende, con un ribasso del 5,75%.Crolla, con una flessione del 4,52%.