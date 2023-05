Segno meno per le Borse europee in attesa da novità su debito USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta priva di grandi spunti. Gli investitori guardano agli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) dell'Eurozona e al braccio di ferro fra democratici e repubblicani sul tetto al debito USA.Sul primo fronte, l'ha segnato il, registrando una forte espansione economica nel secondo trimestre. Tuttavia, il tasso di crescita è diminuito a causa del flusso dei nuovi ordini quasi allo stallo, generando una crescita sempre più disomogenea. Il forte aumento del settore terziario si è contrapposto ad un calo maggiore della produzione industriale, legati a loro volta al divario sempre più ampio tra il rilancio della domanda dei beni e dei serviziPer quanto riguarda le notizie da oltreoceano, l'è concluso, ma è stato definito "produttivo" da entrambi, che da ora in poi si incontreranno ogni giorno. Sia Biden sia McCarthy hanno ribadito che un default è fuori discussione e che un accordo è possibile, anche se Janet Yellen ha ripetuto che il default è possibile a partire dal 1° giugno.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,88%.Sulla parità lo, che rimane a quota +184 punti base, con ilche si posiziona al 4,33%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,21%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,86%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,41% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.325 punti. Senza direzione il(-0,17%); con analoga direzione, pressoché invariato il(0%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,24%. Ottima, che avanza del 2,39%. Resistente, che segna un aumento dell'1,98%. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che segna un -3,28%.continua la seduta con -2,76%. Debole, che evidenzia un decremento dell'1,23%.del FTSE MidCap,(+4,21%),(+3,11%),(+3,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,38%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.