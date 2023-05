Wall Street contrastata, colloqui sul debito continuano

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,42% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.193 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%); senza direzione l'(-0,01%).Il presidentee il presidente della Cameranon sono riusciti a raggiungere un accordo su come aumentare il tetto del debito di 31,4 trilioni di dollari del governo degli Stati Uniti con soli 10 giorni prima di un. I due hanno comunque definito le loro discussioni "produttive" e hanno promesso di continuare a negoziare.In precedenza, il segretario al Tesoroha avvertito che è "molto probabile" che il suo dipartimento finisca la liquidità sufficiente all'inizio di giugno e che il default potrebbe arrivare l'Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,47%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,71%),(+1,67%),(+1,17%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,62%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,10%.Al top tra i, si posizionano(+7,75%),(+6,55%),(+5,64%) e(+4,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,85%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,74%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 50,2 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,6 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 663K unità; preced. 683K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 9,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -920K barili; preced. 5,04 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 2,6%).