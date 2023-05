Borsa Milano in rosso con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., che scontano un clima molto negativo, in scia ai dati dell'inflazione in UK, più robusta di quanto atteso. Il dato, molto osservato, sembra prospettare nuovi rialzi dei tassi da parte della Bank of England.Più tardi occhi puntati anche dsull'IFO tedesco e sulle dichiarazioni di esponenti della BCE in occasione della cerimonia per il 25° Anniversario. Da non dimenticare poi le trattative sull'innalzamento del tetto del debito USA.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.974,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,72%.Invariato lo, che si posiziona a +184 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,32%.calo deciso per, che segna un -1,2%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,38%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,98%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 28.724 punti, in netto calo dell'1,92%.Pessimo il(-1,55%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-1,6%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,21%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,92%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,08%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,94%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,69%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,64%.