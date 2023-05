Borse europee negative con debito USA e inflazione UK

Mediobanca

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a valutare il mancato raggiungimento dell'statunitense e sono stati sorpresi in negativo dall', che è salita a un massimo di 31 anni in aprile, alimentando le scommesse su ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra.Oggi laha rilasciato le, sollecitando l'Italia a non ritardare ulteriormente l'attuazione del PNRR poiché le riforme contenute nel piano sono fondamentali per la crescita.A Piazza Affari isono su, che ha presentato il nuovo Piano 2023-26 , con il CEO Alberto Nagel che ha parlato di grande opzionalità per quanto riguarda la capital distribution anche in caso di grandi M&A. Scende MFE (siache), nonostante i risultati del primo trimestre siano stati comunque migliori delle attese grazie all'apporto della controllata spagnola. Pesante, che risente anche del downgrade diNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,077. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +1,39%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +185 punti base, con ilche si posiziona al 4,29%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,68%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,76%, e in perdita, che scende dell'1,81%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 2,28%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,23%, scendendo fino a 28.633 punti.In netto peggioramento il(-1,75%); come pure, pessimo il(-1,7%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,62%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,06%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,27%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,68 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,34%. Calo deciso per, che segna un -4,24%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,11%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,35%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,11%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,77%.