Mercati asiatici in ribasso tra debito USA e tensioni geopolitiche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo l'andamento di Wall Street . A pesare sul sentiment continua a essere l'impasse sull'accordo per aumentare il tetto del debito USA e i timori di un peggioramento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti.Su questo fronte, preoccupazioni arrivano dal fatto chefirmeranno una serie dimercoledì durante il viaggio del primo ministro russo a Pechino, con i due paesi che si impegnano a una più stretta cooperazione.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,93%; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,26%.scende dello 0,91%.In ribasso(-1,14%); pressoché invariato(-0,01%). Poco sopra la parità(+0,21%); in rosso(-0,78%).In leggero rialzo il mercato, dopo che la ha aumentato il tasso di interesse chiave al 5,50%, pari a un aumento di 25 punti base, centrando le attese degli analisti.Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,07%.Il rendimento dell'scambia 0,41%, mentre il rendimento per ilè pari 2,7%.