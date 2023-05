Perdite a Wall Street con impasse su colloqui debito

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.056 punti, con uno scarto percentuale dello 0,69%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.146 punti, ritracciando dell'1,12%. Negativo il(-1,28%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,01%).A pesare sul sentiment è la mancanza di passi avanti nei, evitando così un default catastrofico. Lo speaker della Camera Kevin McCarthy ha lasciato il Campidoglio nel tardo pomeriggio di martedì dicendo che le due parti devono ancora raggiungere un accordo, e un suo collaboratore ha detto cheSi distingue nel paniere S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,54%),(-1,50%) e(-1,48%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,89%),(+1,47%),(+1,31%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,54%.scende del 2,18%.Calo deciso per, che segna un -1,9%.Tra i(+8,69%),(+1,62%),(+1,31%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,07%.Crolla, con una flessione del 6,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,88%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -920K barili; preced. 5,04 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 250K unità; preced. 242K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. -5,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1%; preced. 3,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%).