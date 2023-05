Borse europee in ordine sparso. Germania in recessione

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fineco

STMicroelectronics

Interpump

Unicredit

Pirelli

Telecom Italia

Iveco

ENI

Seco

GVS

MFE A

SOL

Tinexta

OVS

Salcef Group

Ascopiave

(Teleborsa) -, con latecnica. Gli investitori adottano quindi un atteggiamento cauto mentre sullo sfondo resta lo stallo delle trattative tra Casa Bianca e Repubblicani sull'aumento delche ha portato anchea mettere sotto osservazione per possibile declassamento il rating degli Stati Uniti.Intanto i verbali del board delladi inizio maggio hanno mostrato pareri discordanti tra i banchieri centrali sulla necessità di ulteriori aumenti ai tassi di interesse.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,99 dollari per barile, in forte calo dell'1,82%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,08% a quota +184 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,32%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, sottotonoche mostra una limatura dello 0,28%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 28.532 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,54%),(+1,39%) sulla scia dei conti annunciati dalla americana Nvidia. Bene inoltre(+0,87%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,46%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,45%.di Milano,(+3,89%),(+3,49%),(+1,49%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,37%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,01%.