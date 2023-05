Corea, banca centrale lascia tassi fermi

(Teleborsa) - La banca centrale della Corea del Sud ha confermato i tassi principali di riferimento al 3,50% per la terza volta consecutiva.Si tratta di una decisione attesa dagli analisti.L'istituzione conferma così l'intenzione di prendersi una pausa nel ciclo di aumenti consecutivi durato circa un anno e mezzo, nel tentativo di spegnere l'inflazione ed anche gli effetti collaterali delle sue politiche sull'export e sul mercato immobiliare.All’inizio del mese, il governatore della banca centrale coreana Rhee Chang-yong aveva avvertito come fosse “prematuro” pensare a un taglio dei tassi, a causa dell’inflazione in Corea, ancora superiore al target del 2% della Bank of Korea.