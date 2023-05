Europa cauta. Focus su crescita e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, con la Germania entrata in recessione tecnica. Gli investitori adottano quindi un atteggiamento cauto mentre sullo sfondo resta lo stallo delle trattative tra Casa Bianca e Repubblicani sull'aumento del tetto al bilancio federale che ha portato anche Fitch a mettere sotto osservazione per possibile declassamento il rating degli Stati Uniti. Intanto i verbali del board della Federal Reserve di inizio maggio hanno mostrato pareri discordanti tra i banchieri centrali sulla necessità di ulteriori aumenti ai tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.961,5 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 73,47 dollari per barile, con un calo dell'1,17%.Invariato lo, che si posiziona a +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,32%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,46%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,35%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,33%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 28.440 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,88%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,20%.scende del 2,00%.Tra i(+0,71%),(+0,64%),(+0,63%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,32%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.