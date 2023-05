First Capital, assemblea approva bilancio e dividendo. Eletto il CdA

First Capital

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha approvato ile deliberato di destinare l', pari a 2.295.849 euro, per 139.091 euro a Riserva Legale e per 2.156.758 euro a Riserva Straordinaria.È stata inoltre deliberata lada erogarsi: in, nella misura di 0,35 euro lordi per ciascuna delle azioni aventi diritto utilizzando riserve di utili, per un ammontare complessivo di circa 972.000 euro; e tramite l', nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 75 azioni First Capital detenute, per complessive massime 37.004 azioni ordinarie, corrispondenti al 1,28% del capitale.Il dividendo, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni, sarà messo inin data 14 giugno 2023, ad avvenuto stacco della cedola n. 7 in data 12 giugno 2023 (record date: 13 giugno 2023).L'assemblea ha anche, composto da 7 membri, per il triennio 2023-2025. Sulla base dell'unica lista presentata, sono stati nominati: Vincenzo Polidoro, Marco Di Lorenzo, Renzo Torchiani, Andrea Manganelli, Sandro Torchiani, Marina Balzano (indipendente) e Marco Maria Fumagalli (indipendente).Il CdA, riunitosi immediatamente dopo la seduta assembleare, ha c