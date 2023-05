In rosso Wall Street

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

materiali

Salesforce

3M

Walgreens Boots Alliance

IBM

Travelers Company

Palo Alto Networks

Illumina

CrowdStrike Holdings

Netflix

Analog Devices

Intuit

Microchip Technology

NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,77% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.115 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%; come pure, leggermente negativo l'(-0,52%).Sul sentiment degli investitori pesa lo stallo delle trattative tra Casa Bianca e Repubblicani sull'aumento del tetto al bilancio federale. Intanto i verbali del board della Federal Reserve di inizio maggio hanno mostrato pareri discordanti tra i banchieri centrali sulla necessità di ulteriori aumenti ai tassi di interesse.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,31%),(-1,27%) e(-1,12%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,56%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%.(+7,67%),(+4,04%),(+3,70%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,82%.Crolla, con una flessione del 7,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 250K unità; preced. 242K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. -5,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1%; preced. 3,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).