Inwit, Standard Ethics alza rating di sostenibilità

Inwit

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) di, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche,. Si tratta del quarto notch su nove (ancora nella fascia "Not Fully Sustainable") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Negli ultimi anni gli analisti hanno osservato unsulla Sostenibilità come testimoniato anche dall'adozione di riferimenti espliciti ai documenti di ONU, OCSE e UE in alcune policy. Il Piano di Sostenibilità 2023-2026 riporta obbiettivi ambientali in linea con le richieste globali e la rendicontazione ESG è standard.Secondo la metodologia di Standard Ethics, "residuano margini per estendere questo percorso a tutto il perimetro delladella Sostenibilità, includendo anche i più importanti strumenti di governo".Circa la composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione "si rileva la possibilità di innalzare l'ia tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato". Il raggiungimento della"è apprezzato".