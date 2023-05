La Commissione UE autorizza l'acquisizione di Inmarsat da parte di Viasat

Viasat

(Teleborsa) - Laha approvato incondizionatamente, ai sensi del Regolamento UE sulle fusioni, la proposta di. La Commissione ha concluso, si legge in una nota, che la concentrazione non solleverebbe problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE) o in una parte sostanziale di esso.Entrambe le società forniscono. In particolare, Inmarsat e Viasat utilizzano la capacità dei propri satelliti GEO per fornire servizi nel nascente mercato della fornitura di servizi di connettività in volo () a banda larga alle compagnie aeree commerciali.Dopo il pronunciamento dell'Antitrust UE, Viasat ha fatto sapere che ore le due società lavoreranno "perdella transazione, che dovrebbe concludersi entro la fine di questo mese".Il via libera odierno segue infatti l'autorizzazione dellaCompetition & Markets Authority del 9 maggio 2023 e quella della Federal Communications Commission degliil 19 maggio 2023.