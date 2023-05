Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche, dopo la chiusura debole a Wall Street, sulla scia dello stallo delle trattative tra Casa Bianca e Repubblicani sull'aumento del tetto al bilancio federale che ha portato anche Fitch ha messo sotto osservazione per possibile declassamento il rating degli Stati Uniti.Intanto i verbali del board della Federal Reserve di inizio maggio hanno mostrato pareri discordanti tra i banchieri centrali sulla necessità di ulteriori aumenti ai tassi di interesse.L'indice giapponesemette a segno un +0,34%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Pesante la Borsa di(-2,45%); sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,39%).Senza direzione(-0,16%); variazioni negative per(-1,13%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,43%, mentre il rendimento deltratta 2,71%.