Wall Street contrastata, Nasdaq in rally con balzo Nvidia

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,37%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di cinque ribassi consecutivi, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.147 punti.la prestazione del(+2,56%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,23%).(+4,37%) e(+1,03%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei(-1,79%),(-1,72%) e(-1,52%).Il sentiment generale è ancora zavorrato dallastatunitense. Ieri Janet Yellen, Segretario al Tesoro, ha ripetuto che "appare quasi certo che non saremo in grado di superare l'inizio di giugno" e ha anche affermato l'impegno a non mancare pagamenti, spiegando che il Tesoro non è coinvolto nella pianificazione degli interventi in caso di default.L'incertezza che circonda i colloqui ha spinto a mettere, affermando che la "politica del rischio calcolato" sul tetto del debito rappresenta un grande rischio di ribasso per la fiducia nella capacità del paese di rimborsare i suoi debiti, anche se le possibilità di default sono basse. Anche ha posto il rating degli Stati Uniti d'AmericaI titoli tech, e quindi il Nasdaq, sono spinti al rialzo dai risultati sopra le attese di. Il colosso statunitense delle schede grafiche ha registrato profitti nel primo trimestre superiori alle previsioni e ha offertosui ricavi del secondo trimestre, vedendo un balzo nelle, che svolgono un ruolo centrale nel potenziare la tecnologia dell'intelligenza artificiale.Tra le altreha confermato la guidance per l'intero anno fiscale dopo un primo trimestre in chiaroscuro, mentreha tagliato le previsioni di profitto annuale su un contesto macro che rimane sfidante.Sul è stata rivista al rialzo la crescita dell'economia statunitense nel 1° trimestre del 2023 (+1,3% su base trimestrale), sono salite meno del previsto le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione, ed è migliorato l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) ad aprile 2023. Invariate ad aprile le compravendite in corso di abitazioni, mentre sono cresciuti meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas.Tra i(+3,53%),(+0,88%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,35%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,05%. Andamento negativo per, che mostra una performance pari a -2,59%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,40%.(+25,96%),(+11,31%),(+10,45%) e(+9,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,44%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,12%. In perdita, che scende del 6,35%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,27 punti percentuali.