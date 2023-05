Borse europee deboli. Piazza Affari sotto la parità

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Nvidia

CNH Industrial

Pirelli

Interpump

Banco BPM

Banca MPS

ERG

Generali Assicurazioni

Seco

Luve

Autogrill

Danieli

OVS

Rai Way

Juventus

MFE B

(Teleborsa) -, nonostante la chiusura positiva dei mercati asiatici e i segnali di avvicinamento tra i partiti statunitensi per un accordo sul tetto del debito. Il presidente USA Joe Biden ha detto che ie ha sottolineato che le discussioni riguardano il sentiero del budget, e che un default non è un'opzione.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che l'è calato a maggio dopo tre rialzi consecutivi, con la debolezza che ha interessato anche l'indicatore relativo alle, peggiorato in tutti i comparti con la performance più negativa nelle costruzioni.Secondo, la BCE dovrà attuare ancora almeno due rialzi dei tassi ufficiali, i tassi dovranno restare al livello raggiunto per un po' di tempo e quindi le attese di taglio oggi incorporate nelle curve di mercato sono troppo ottimistiche. ha sottolineato che le prospettive dell'inflazione, e quindi anche dei tassi, dipendono dalle politiche fiscali, e ha invitato i governi europei a ritirare le misure di sostegno introdotte durante la fase di rincaro dell'energia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,073. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,61%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 72,15 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +188 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con ilpari al 4,40%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,35%, scambiando a 28.387 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,1%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,06%).Tra lea grande capitalizzazione, performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dell'1,03% sulla scia dei risultati sopra le attese diResistente, che segna un aumento dello 0,74%.avanza dello 0,60%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,45%.di Milano,(+2,37%),(+2,07%),(+0,97%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,75%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,52%.