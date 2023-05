Marco Pasquarelli: con l'IPO apriamo nuove sedi in Italia e guardiamo all'M&A

Pasquarelli Auto





(Teleborsa) - La quotazione a Piazza Affari per"è un nuovo inizio e non va dimenticato che, quindi siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto". Lo ha detto a Teleborsadel gruppo, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte."Con l'esperienza acquisita, rappresentando dodici brand, ci pace dire che siamo- ha aggiunto - Abbiamo un nostro marchio di proprietà per la gestione e la vendita di veicoli usati che si chiama SecondLife, un business model unico nel suo genere e quindi siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo".Costituita nel 1986 a, Pasquarelli Auto è attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell'assistenza e vendita di ricambi.Pasquarelli Auto ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2022 con unpari a 203,8 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto al 2021, unpari a 9,7 milioni, in crescita del 32,3% con EBITDA Margin del 4,8%, e undi 5,5 milioni, in crescita del 39,6%.Guardando ai prossimi passi, l'AD spiega che "sicuramente svilupperemo il brand SecondLife, attraverso la costruzione di, e dopo vorremmo cercare di investire le risorse del mercato attraverso la, dove cercheremo realtà confacenti al nostro modello di business".Pasquarelli Auto rappresenta lasu Euronext Growth Milan (EGM) e porta a 197 il numero delle società attualmente quotate sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.