Pioggia di acquisti a Wall Street con focus su debito

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, grazie anche ai segnali di avvicinamento tra i partiti statunitensi per un accordo sul tetto del debito. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy si stanno avvicinando a un accordo che alzerebbe il tetto del debito pubblico di 31.400 miliardi di dollari per due anni, limitando al contempo le spese del governo.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 33.056 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.202 punti. Ottima la prestazione del(+2,44%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,51%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,01%),(+2,38%) e(+1,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,69%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,14%),(+3,83%),(+2,54%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+28,70%),(+17,79%),(+10,20%) e(+8,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.