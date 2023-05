Wall Street contrastata. Nasdaq in rally trainato da Nvidia (+24%)

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 32.765 punti, mentre, al contrario, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.151 punti. Su di giri il(+2,46%), dopo i risultati sopra le attese di. Il colosso statunitense delle schede grafiche ha registrato profitti nel primo trimestre superiori alle previsioni e ha offerto indicazioni ottimistiche sui ricavi del secondo trimestre, vedendo un balzo nelle vendite dei suoi chip per data center, che svolgono un ruolo centrale nel potenziare la tecnologia dell'intelligenza artificiale.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+4,45%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,89%),(-1,38%) e(-1,04%).Il sentiment generale è ancora zavorrato dalla mancanza di un accordo sul tetto del debito statunitense., Segretario al Tesoro, ha ripetuto che "appare quasi certo che non saremo in grado di superare l'inizio di giugno". L'incertezza che circonda i colloqui ha spintoa mettere "on watch" il rating "AAA" degli Stati Uniti per un possibile declassamento, mentreha posto il rating degli Stati Uniti d'America "Under Review" con implicazioni "negative".In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,85%),(+1,30%),(+1,27%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,52%.scende del 2,93%.Calo deciso per, che segna un -2,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+24,37%),(+11,15%),(+10,22%) e(+9,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,04%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,99%.Scende, con un ribasso del 5,52%.Crolla, con una flessione del 4,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. 0%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1%; preced. 3,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,9 punti; preced. 63,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -12,46 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 229K unità).