Cyberoo, efficace il frazionamento con assegnazione di 2 nuove azioni ordinarie

Cyberoo

(Teleborsa) - Ha avuto luogo in data odierna l'delle 19.968.015 azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2023.Il frazionamento è avvenuto tramite l'assegnazione di(nuovo codice, cedola n. 1) per ciascuna vecchia azione ordinaria posseduta (vecchio codice ISIN IT0005495400, cedola n. 1) che sarà contestualmente ritirata e annullata.Il(998.400,75 euro) resta invariato e sarà rappresentato da 39.936.030 azioni ordinarie di nuova emissione. Le azioni saranno visibili neiil secondo giorno successivo alla data di stacco, ossia il 31 maggio 2023.