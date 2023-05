Italpreziosi, l'utile netto sale a 2,3 milioni di euro nel 2022

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori nell'affinazione e trading di oro e metalli preziosi, ha chiuso il 2022 con unsuperiore a 3,5 miliardi di euro, connotato dalla forte componente internazionale dei ricavi (che ammontano al 62% del fatturato complessivo). L'si attesta a 8,3 milioni di euro (+51% rispetto al 2021) e l'a 2,3 milioni di euro (+35%). Il patrimonio netto complessivo passa da 32 milioni a 35,3 milioni di euro.La società di Arezzo parla di "risultati maturati in un panorama complesso caratterizzato da forti tensioni", nel quale è stata registrata una, in crescita del 10% rispetto al 2021. Benché la domanda degli ETF sia calata del 3%, quella di oro fisico da investimento è cresciuta in Turchia del 38%, in Medio Oriente del 42% (ai massimi da 4 anni) e negli USA e in Europa ha superato il dato del 2011."Il 2022 ha rappresentato un anno di crescita per la società, che assume unain cui abbiamo operato", ha commentato l'"La crescita dei principali indicatori economico-finanziari conferma laadottate e costituiscono un solido riferimento sul quale poter programmare le ulteriori evoluzioni future, connotate da un programma di rilevanti investimenti volti a favorire il consolidamento della nostra posizione sul mercato internazionale di riferimento", ha aggiunto.