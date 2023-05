Borse europee caute aspettano Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna dellale principali borse del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono l'ufficializzazione dell'accordo al Congresso USA sull'innalzamento del tetto sul debito, che dovrà essere approvato entro il 5 giugno, per evitare il default.Sul fronte delle banche centrali, la frenata dell'inflazione spagnola, più delle attese a maggio, sostiene le aspettative di un possibile stop alla stretta monetaria da parte della BCE.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,07. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.944,9 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,65 dollari per barile, in forte calo dell'1,87%.Sulla parità lo, che rimane a quota +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,25%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,36%, trascuratache riapre i battenti oggi dopo la chiusura la vigilia, per festività. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.782 punti.di Milano, troviamo(+1,79%): l'AD Luigi Lovaglio si è espresso a favore della creazione di un terzo polo bancario italiano con la partecipazione dell'istituto senese.Bene inoltre(+1,42%),(+1,19%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.di Milano,(+3,91%),(+2,14%),(+1,66%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.