Borse europee in ordine sparso

(Teleborsa) - Si muovono a due velocità le principali borse del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono l'ufficializzazione dell'accordo al Congresso USA sull'innalzamento del tetto sul debito, che dovrà essere approvato entro il 5 giugno, per evitare il default. Intanto sono contrastati i derivati sugli indici americani anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul fronte delle banche centrali, la frenata dell'inflazione spagnola, più delle attese a maggio, sostiene le aspettative di un possibile stop alla stretta monetaria da parte della BCE.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,65%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,75 dollari per barile, in forte calo dell'1,73%.Sulla parità lo, che rimane a quota +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,21%.composta, che cresce di un modesto +0,47%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,47% a 26.743 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.835 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,98%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,46%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,75%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,51%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.Tentenna, che cede l'1,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%.di Milano,(+3,71%),(+2,21%),(+2,05%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,42%.