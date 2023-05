ESI, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

ESI

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha approvato ile la proposta del consiglio di amministrazione didi esercizio, pari a 0,22 milioni di euro, tramite riserve disponibili. Inoltre, ha deliberato di imputare parte delle riserve disponibili iscritte in bilancio a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti, per 0,31 milioni di euro.I soci hanno nominato ilche sarà in carica per gli esercizi 2023-2024-2025, fissando in 7 il numero dei componenti. Sono stati nominati: Felice Egidi, consigliere indipendente; Pietro Colucci, consigliere; Maria Domenica Ciardo, consigliere; Matteo Marini, consigliere; Antonio De Tata, consigliere; Raffaele Vanni, consigliere; Riccardo Di Pietrogiacomo, consigliere.I consiglieri sono tutti tratti dallapresentata dal socio Genkinn, tranne Riccardo Di Pietrogiacomo tratto dalla lista presentata dal socio Integra.