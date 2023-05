illimity, deliberati aumenti di capitale a servizio dei piani a favore dei dipendenti

illimity

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato l'a servizio del piano di incentivazione "" (per l’esercizio 2023) per complessivi 156.724,73 euro, corrispondenti a 240.486 azioni ordinarie.Il consiglio ha anche deliberato di esercitare la delega a favore di dipendenti del gruppo che siano beneficiari dele di eventuali compensi riconosciuti in occasione di, conferendo mandato all'AD ai fini dell'esecuzione puntuale dell'aumento di capitale, fino a massime 102.168 nuove azioni ordinarie.Avuto riguardo all'attuale capitale sociale, l'emissione delle predette nuove azioni ordinarie determina unapari a circa lo 0,41%.