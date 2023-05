Societe Generale Securities Services, Valeria Dal Corso nuovo amministratore delegato per l'Italia

(Teleborsa) -è nominata Amministratore Delegato e Direttore Generale die Country Head di SGSS in Italia a partire dal 3 luglio 2023,che ha deciso di intraprendere nuovi progetti al di fuori del gruppo Societe Generale.Lo fa sapere la stessa SGSS, con una nota, sottolineando che la nomina è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione e dell'autorità di vigilanza.Valeria Dal Corso lavorerà in pieno allineamento con David Abitbol, Presidente del Consiglio di Amministrazione di SGSS S.p.A. e Head of Societe Generale Securities Services, e Alessandro Gumier, Chief Country Officer e Head of Global Banking and Investor Solutions in Italia.Commentando la nomina,ha dichiarato: "Sono felice di dare il benvenuto a Valeria nel suo nuovo ruolo. L'esperienza trentennale di Valeria nel settore, insieme alla sua profonda conoscenza del nostro business, delle operations e dell'IT, saranno risorse chiave per garantire continuità e accrescere ulteriormente SGSS in Italia. Vorrei ringraziare calorosamente Roberto per il suo importante contributo durante gli oltre 20 anni all'interno del gruppo Societe Generale e più recentemente in SGSS".ha aggiunto: "I risultati di Valeria negli ultimi anni e le sue forti capacità manageriali che tutti noi apprezziamo saranno una risorsa importante per SGSS e Société Generale nel suo complesso".SGSS in Italia, player chiave nel settore dei securities services con oltre € 7161 miliardi di asset in custodia, fornisce servizi di post trading agli investitori istituzionali, tra i quali custodia e regolamento titoli, depositario, amministrazione fondi, middle office, gestione della liquidità, transfer agent e soluzioni informatiche per la gestione del rischio e della performance.