Wall Street contrastata, brilla il Nasdaq con Tesla e Nvidia

Intesa Sanpaolo

HP

Stratasys

ChargePoint

Bank of America

Coinbase

Ford

Jefferies

Nvidia

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con il: sono pochi i giorni rimasti per approvare una legge che sospenda il limite e permetta al Tesoro di soddisfare tutti i suoi impegni finanziari. Il Segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha chiarito che il Tesoro dovrebbe essere in grado di effettuare i pagamenti in scadenza il 1° e il 2 giugno, per circa 130 miliardi, ma potrebbe non avere fondi per gli impegni del 5 giugno, pari a circa 96 miliardi.Domenica il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo Speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, hanno firmato un accordo per sospendere temporaneamente il tetto del debito e limitare alcune spese federali. Alcuni deputati repubblicani hanno però dichiarato in queste ore che si opporranno, segnalando che l'"Se il Congresso non riuscisse a concludere le procedure di voto e inviare una legge alla firma del presidente entro il 5, il Tesoro probabilmente seguirebbe la, garantendo il servizio del debito ed eventualmente dilazionando altri pagamenti", commentano gli analisti diSul fronte macroeconomico, sia l'i ndice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency che l' indice S&P Case-Shiller hanno segnalato che isono in aumento - su base mensile - a marzo 2023.Per quanto riguarda le, il dato più interessante nella giornata odierna è quello di, che svelerà i suoi utili del secondo trimestre dopo la chiusura del mercati. Tra gli altriha respinto l'ennesima offerta di Nano Dimension per un'OPA parziale sulle sue azioni.Tra i titoli interessanti dallebeneficia dell'upgrade dia "Buy",dell'upgrade di Atlantic Equities a "Overweight",dell'upgrade dia "Buy".hain apertura, dopo che nella giornata di ieri ha annunciato di stare costruendo il supercomputer AI più potente di Israele per soddisfare la crescente domanda dei clienti per le applicazioni AI.Brilla anche, con il CEOche è arrivato martedì a, dove dovrebbe incontrare alti funzionari cinesi e visitare lo stabilimento di Shanghai del produttore di veicoli elettrici.Per quanto riguarda i, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.036 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.227 punti. In rialzo il(+1,35%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,7%).