Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) -, che comunque recuperano rispetto all'apertura fortemente negativa. A pesare sul sentiment sono i nuovidi stamattina, che hanno evidenziato una contrazione dell'attività manifatturiera più rapida del previsto e una crescita più lenta dei servizi a maggio. Segnali interessanti sono arrivati anche dai, con l'inflazione che si è moderata in Francia a maggio 2023 e in Italia nello stesso mese , e il PIL italiano del primo trimestre 2023 che è stato rivisto al rialzo.Sullo sfondo rimane il tema del, in attesa dell' approvazione definitiva da parte del Congresso sull'accordo preliminare raggiunto nel weekend. Restando negli Stati Uniti, saranno interessanti ile gli interventi di alcuni funzionari della banca centrale.Intanto, la(BCE) ha affermato che le, nel contesto delle recenti tensioni bancarie al di fuori dell'unione monetaria. Le prospettive di crescita incerte, associate all'inflazione persistente e all'inasprimento delle condizioni di finanziamento, continuano a pesare sui bilanci di imprese, famiglie e governi.Il governatore della Banca d'Italia, ha detto che ladopo aver portato i tassi in territorio restrittivo, proseguendo la sua azione per un "rientro progressivo, ma non lento" dell'inflazione entro l'obiettivo del 2%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. L'è sostanzialmente stabile su 1.959,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 67,57 dollari per barile, con un ribasso del 2,71%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +181 punti base, con ilche si posiziona al 4,07%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,38%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,09%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,39%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 28.551 punti. Senza direzione il(-0,07%); con analoga direzione, pressoché invariato il(-0,12%).di Piazza Affari, su di giri(+4,01%). Performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dell'1,19%. Resistente, che segna un aumento dell'1,02%.avanza dello 0,89%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,82%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.di Milano,(+2,88%),(+2,26%),(+1,75%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.