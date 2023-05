Wall Street in affanno. Focus su debito USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in calo, mentre gli investitori guardano al voto cruciale alla Camera, previsto questa notte, relativo all'accordo per l'innalzamento del tetto del debito americano. In caso di voto positivo, sarà poi il turno del Senato.Sullo sfondo resta sempre la questione delle banche centrali: stasera sarà pubblicato il Beige Book della Federal Reserve, lo sguardo periodico alle condizioni dei distretti regionali.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 32.833 punti, con uno scarto percentuale dello 0,63%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,71%, continuando la seduta a 4.175 punti. In rosso il(-0,71%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,63%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,86%),(-1,76%) e(-1,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,35%),(+2,69%),(+1,12%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,64%.Poco mosso, che mostra un 0%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,35%),(+3,00%),(+2,84%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,53%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI Chicago (atteso 47 punti; preced. 48,6 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 67K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 170K unità; preced. 296K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 6,1%; preced. 3,3%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -2,6%; preced. 1,6%).