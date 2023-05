Wall Street in calo. Il tetto al debito approda al Congresso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo secondari

Intel

Salesforce

Apple

Amgen

Merck

Procter & Gamble

Visa

Nike

Enphase Energy

Qualcomm

Synopsys

Tesla Motors

PDD Holdings

Mondelez International

Workday

Marvell Technology

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, mentre gli investitori guardano al voto cruciale alla Camera, previsto questa notte, relativo all'accordo per l'innalzamento del tetto del debito americano. In caso di voto positivo, sarà poi il turno del Senato.Sullo sfondo resta sempre la questione delle banche centrali: stasera sarà pubblicato il Beige Book della Federal Reserve, lo sguardo periodico alle condizioni dei distretti regionali.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,53%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.189 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,11%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,30%.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,37%),(-0,82%) e(-0,81%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+3,41%),(+1,59%),(+1,07%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Tra i(+5,40%),(+5,12%),(+4,52%) e(+4,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,31%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,67%.scende del 3,24%.Calo deciso per, che segna un -3,22%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI Chicago (atteso 47 punti; preced. 48,6 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 67K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 170K unità; preced. 296K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 6,1%; preced. 3,3%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -2,6%; preced. 1,6%).