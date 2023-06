Borse europee positive su raffreddamento dell'inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che l'e anche la crescita dei prezzi sottostanti è rallentata. I prezzi al consumo si sono attestati a 0% m/m (contro +0,2% atteso e +0,6% precedente) e a +6,1% a/a (contro +6,3% previsto e +7% di aprile) per l'indice complessivo e a +5,3% a/a (contro +5,5% atteso e +5,6% precedente) per l'indice al netto di alimentari ed energia (elementi più volatili). I dati odierni seguono quelli altrettanto positivi, sempre sull'inflazione provenienti da Spagna, Francia e Germania.L'attenzione degli investitori rimane anche sul tema dell'approvazione dell'accordo sul, in attesa del via libera al Senato dopo quello di ieri alla Camera.Sul fronte della politica monetaria, la presidente della BCE ha detto che "ad oggi, l'inflazione è troppo elevata ed è destinata a rimanere tale a lungo" e quindi i banchieri centrali sono "determinati a riportarla tempestivamente all'obiettivo di medio termine del 2%".L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,53%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,92%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+3,63%), che raggiunge 70,56 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +174 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,99%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,21%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,59%, e composta, che cresce di un modesto +0,55%., scambia in deciso rialzo il(+2,02%), che raggiunge i 26.577 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 28.662 punti. In denaro il(+0,86%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+1,21%).di Milano, troviamo(+4,78%, grazie a una serie di giudizi positivi da parte dei broker),(+4,57%),(+3,46%),(+3,23%) e(+3,21%, grazie alla promozione a Buy da Hold di Jefferies).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.di Milano,(+5,12%),(+3,65%),(+3,44%) e(+3,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%. Tentenna, che cede l'1,37%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.