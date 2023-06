Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,41% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.180 punti. In rosso il(-0,7%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,56%.La Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’accordo raggiunto nel fine settimana tra il presidente americano Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, volto al alzare il tetto sul debito USA. L’accordo, il cui testo passa ora al Senato, deve essere approvato prima del prossimo 5 giugno, per evitare che gli USA entrino in default.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,96%) e(+0,85%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,88%),(-1,40%) e(-1,14%).Al top tra i(+4,83%),(+2,09%),(+2,06%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,86%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,07%),(+4,83%),(+3,26%) e(+3,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,68%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,64%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 67K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 170K unità; preced. 296K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 6,1%; preced. 3,3%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -2,6%; preced. 1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 229K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 50,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47 punti; preced. 47,1 punti).