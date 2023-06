Wall Street a due velocità, bene il Nasdaq con Apple

Apple

(Teleborsa) -, con ilgrazie alla buona prestazione di. La società di Cupertino tratta sui massimi storici in vista della conferenza annuale dei software developer, durante la quale il produttore di iPhone dovrebbe annunciare un nuovo visore a "realtà mista".Gli investitori si trovano anche a valutare le possibilità che lasospenda gli aumenti dei tassi di interesse alla sua prossima riunione di politica monetaria. Venerdì, i dati sul mercato del lavoro di maggio ha sorpreso verso l'alto, con un aumento di 339 mila dei nonfarm payrolls.Per quanto riguarda i, ilsi attesta a 33.711 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.298 punti. Positivo il(+0,77%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,49%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,13%),(+0,88%) e(+0,67%).Al top tra i(+2,15%),(+2,04%),(+1,31%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,15%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,63%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,36%),(+4,84%),(+4,56%) e(+3,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,66%. Calo deciso per, che segna un -3,36%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,15%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,03%.