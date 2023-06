Cassa Centrale Banca, Soci approvano bilancio 2022: focus su crescita e sostenibilità

(Teleborsa) - L'diha, che si è chiuso con un utile netto consolidato di 562 milioni di euro, in aumento del 70% rispetto all'anno precedente, e ha visto migliorare la qualità degli attivi (copertura dei crediti deteriorati all'81,8% con un calo allo 0,9% dell'NPL ratio netto)."Molto è stato fatto fino ad oggi - ha sottolineato l'- ed è sui risultati in costante espansione e sulla solidità patrimoniale che si fondano le attese di conseguire gli importanti obiettivi strategici che ci siamo posti nel nostro sentiero di crescita. Crediamo che il lavoro intrapreso con le banche affiliate e le società controllate ci consentirà di orientare il nostro percorso di sviluppo verso una vantaggio delle famiglie e delle imprese associate, valorizzando i principi cooperativi che distinguono il Gruppo".Nel corso dei lavori assembleari, che si sono svolti a Bologna, è stata presentata lache rendiconta il progressivo impegno del Gruppo, nell'esercizio 2022, verso i portatori di interesse (stakeholder) nelle tematiche ambientali, sociali e di governo (Environment, Social, Governance - ESG).Cassa Centrale Banca continua l'con il sostegno delle banche del Gruppo di oltre 20.000 iniziative per 34,9 milioni di euro in liberalità, sponsorizzazioni e attività di beneficenza; l'inclusione e la valorizzazione delle persone che lavorano nel Gruppo, con l'ingresso nell'anno di 855 nuovi collaboratori, di cui il 45% con meno di 30 anni, anche grazie agli accordi stipulati con primarie università italiane per l'ingresso dei giovani neolaureati nel mondo del lavoro; sono state oltre 600 mila le ore di formazione dei collaboratori.Inoltre, sono stati registrati numeri in miglioramento nell'acquisto dida fonti rinnovabili, che raggiunge quasi l'87% del totale. Le emissioni dirette CO2 del Gruppo sono diminuite per il quarto anno consecutivo, con un indice di intensità carbonica sceso a 0,98. La diffusione dellaha permesso di evitare la stampa di 6,75 milioni di documenti cartacei e sono oltre 1,1 milioni i clienti che, utilizzando i servizi di, ricevono la documentazione esclusivamente in formato elettronico."La nostra dimensione di Gruppo bancario cooperativo nazionale ci impone una grande responsabilità verso i nostri soci, che superano i 464 mila, e i quasi 2,5 milioni di clienti - ha sottolineato il- affrontiamo laalle comunità locali e per impegnarci concretamente verso i territori in cui siamo presenti anche da un punto di vista ambientale. Da 140 anni siamo fedeli ai valori della cooperazione mutualistica di credito e con le nostre 68 banche, presenti in 1.063 comuni in tutta Italia, cerchiamo ogni giorno di essere vicini alle persone e di rappresentare un punto di riferimento solido e credibile".